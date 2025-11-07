В проект месторождения «Карабах» не потребуется крупных инвестиций

В проект разработки нефтяного месторождения "Карабах" в Азербайджане не потребуется крупных инвестиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала руководитель пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы в ходе онлайн-встречи, организованной компанией bp для обсуждения проекта документа Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по программе сейсмических исследований в рамках проекта "Карабах".

Компания bp является оператором в рамках Соглашения о сервисных рисках по разработке месторождения "Карабах".

"В отличие от масштабных инфраструктурных инвестиций, осуществлённых при разработке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шах Дениз", здесь не потребуется значительных дополнительных затрат, поскольку будет использоваться уже существующая подводная инфраструктура. Инвестиции будут направлены только на работы по подключению и интеграции", - сказала она.

Баятлы отметила, что добытую нефть можно будет транспортировать по существующей подводной инфраструктуре до Сангачалского терминала, а оттуда направлять в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

"Этот проект имеет большое значение для нас и является весьма выгодным для Азербайджана", - добавила она.

Отметим, что контрактная площадь месторождения "Карабах" расположена в 120 километрах к востоку от Баку, на глубине 150-200 метров, в непосредственной близости от контрактных площадей "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA).

В 2018 году было подписано Соглашение о сервисных рисках (Risk Service Agreement, RSA) на разработку месторождения "Карабах". В мае 2025 года компания bp приобрела 35-процентную долю участия в рамках данного соглашения и стала оператором проекта. Аффилированная структура SOCAR сохраняет 65-процентную долю участия в RSA.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, первоначально оцененные геологические запасы месторождения превышают 60 миллионов тонн нефти.