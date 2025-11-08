Нужно было заявить что Карабах - это Азербайджан еще в 2019 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его позиция 2018-2019 годов была ошибкой - это когда он в оккупированном еще Ханкенди говорил про "... и точка".

Как передает Day.Az, об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Больше того, Пашинян впервые открыто заявил, что войны не было бы, если бы армяне отказались от идеи оккупации чужой территории.

"Что нужно было [сделать], чтобы предотвратить 44-дневную войну? Для этого требовалось одно: чтобы легитимность урегулирования карабахского вопроса в нашем представлении соответствовала международной легитимности урегулирования данного вопроса. А это на практике было невозможно. Почему? Потому что с начала 90-х годов легитимность урегулирования карабахского вопроса в нашем представлении и легитимность урегулирования, которой придерживалось международное сообщество, с каждым годом отдалялись друг от друга. Между этими представлениями образовалась пропасть. И привести эти представления в соответствие, если теоретически и было возможно, то на практике было невозможно. Потому что первым шагом мы должны были признать, что Карабах должен быть в составе Азербайджана. Другого варианта не существовало, просто не существовало. Если мы считаем, что мы могли сделать это в 2018-19 годах, тогда да, это моя ошибка, что я этого не сделал", - сказал он.