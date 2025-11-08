https://news.day.az/society/1794087.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море зафиксировано землетрясение. Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 13:30 по местному времени, составила 3,0. Очаг землетрясения находился на глубине 60 км.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море зафиксировано землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 13:30 по местному времени, составила 3,0.
Очаг землетрясения находился на глубине 60 км.
