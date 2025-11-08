В Каспийском море произошло землетрясение

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 13:30 по местному времени, составила 3,0.

Очаг землетрясения находился на глубине 60 км.