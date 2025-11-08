https://news.day.az/politics/1794091.html Невероятные темпы восстановления освобожденных территорий абсолютно феноменальны - Премьер-министр Пакистана Вдохновляет возвращение семей вынужденных переселенцев в Карабах, в родные края. Дорогой брат, господин Президент, это прекрасный символ Вашей твердой приверженности благополучию и прогрессу азербайджанского народа.
Вдохновляет возвращение семей вынужденных переселенцев в Карабах, в родные края. Дорогой брат, господин Президент, это прекрасный символ Вашей твердой приверженности благополучию и прогрессу азербайджанского народа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
Такие невероятные темпы восстановления жемчужины Карабаха - города Шуша, а также Ханкенди, Физули, Лачина и всех других освобожденных территорий, совершенно феноменальны, добавил Премьер-министр.
