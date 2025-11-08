https://news.day.az/economy/1794037.html Азербайджанская нефть выросла в цене Азербайджанская нефть подорожала на мировом рынке. Как сообщает Day.Az, цена барреля нефти марки Azeri Light, повысившись на 0,3 доллара, или 0,46%, составила 65,1 доллара.
Азербайджанская нефть выросла в цене
Азербайджанская нефть подорожала на мировом рынке.
Как сообщает Day.Az, цена барреля нефти марки Azeri Light, повысившись на 0,3 доллара, или 0,46%, составила 65,1 доллара.
Напомним, что минимальная стоимость нефти Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара за баррель), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре