Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих - Распоряжение
Награждена группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
