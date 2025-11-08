МИД Турции поделился публикацией по случаю Дня Победы Азербайджана

Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.

Министерство поделилось публикацией об этом в своем официальном аккаунте в X, сообщает Day.Az.

"Поздравляем с пятой годовщиной Победы, одержанной азербайджанским народом, проявившим упорство и героизм на этом пути, с уважением чтим память всех героев, отдавших свои жизни за Родину", - говорится в публикации.