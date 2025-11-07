Трамп рассказал об инвестициях Узбекистана в экономику США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Узбекистан инвестирует в основные американские секторы около $35 млрд за три года, а в течение следующих 10 лет - более $100 млрд.

Как передает Day.Az, об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер уточнил, что Узбекистан будет инвестировать в отрасль полезных ископаемых, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность и информационные технологии.

Трамп поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также выразил надежду на многолетние и продуктивные отношения Вашингтона и Ташкента.

В Вашингтоне 6 ноября прошел саммит "Центральная Азия + США" (С5+1). В частности, в ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму 17 млрд рублей. В беседе с Трампом казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что встреча в Вашингтоне станет началом новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.