Премьер-министра Пакистана посетит Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф совершит официальный визит в Азербайджан для участия в мероприятиях, посвящённых пятой годовщине Дня Победы, которые пройдут в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД Пакистана.

Как сообщается, в ходе визита планируется обсудить весь спектр азербайджано-пакистанских отношений, а также определить новые направления для дальнейшего углубления сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и инвестиции, энергетику, оборону, образование и региональную связанность.

"Азербайджан и Пакистан поддерживают многолетние братские отношения, основанные на общих религиозных ценностях, истории, культуре и взаимном доверии. Две страны также тесно взаимодействуют в рамках региональных и международных организаций, включая Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Организацию экономического сотрудничества (ОЭС) и Организацию Объединённых Наций (ООН)", - сказали в ведомстве.

В МИД Пакистана отметили, что официальный визит премьер-министра Пакистана станет подтверждением неизменной поддержки Азербайджана со стороны Пакистана в вопросах суверенитета и территориальной целостности, а также будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между двумя братскими странами.