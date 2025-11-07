Вагонный парк бакинского метро будет полностью обновлен к этой дате - ОФИЦИАЛЬНО
Бакинский метрополитен продолжает обновление парка вагонов.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом журналистам сообщил главный инженер Департамента по работе с депо ЗАО "Бакинский метрополитен" Айдын Бекиров.
По его словам, на сегодняшний день 50% вагонного парка уже обновлено:
"То есть, из двух поездов, курсирующих по линии, один - новый. Сегодня на линии работают три новых состава, а до конца года выйдут ещё три. Таким образом, половина парка метрополитена будет состоять из новых поездов".
Айдын Бекиров отметил, что к 2040 году парк вагонов Бакинского метрополитена будет полностью обновлён.
Он также пояснил, что самый старый поезд, находящийся сейчас на линии, будет эксплуатироваться до 2049 года:
"После вывода этого состава из эксплуатации вагонный парк полностью будет состоять из новых поездов".
Ранее мы сообщали, что к 2030 году в Азербайджан будет поставлено ещё 120 вагонов, в результате чего общее количество вагонов достигнет 300.
