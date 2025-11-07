Вагонный парк бакинского метро будет полностью обновлен к этой дате

Бакинский метрополитен продолжает обновление парка вагонов.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом журналистам сообщил главный инженер Департамента по работе с депо ЗАО "Бакинский метрополитен" Айдын Бекиров.

По его словам, на сегодняшний день 50% вагонного парка уже обновлено:

"То есть, из двух поездов, курсирующих по линии, один - новый. Сегодня на линии работают три новых состава, а до конца года выйдут ещё три. Таким образом, половина парка метрополитена будет состоять из новых поездов".

Айдын Бекиров отметил, что к 2040 году парк вагонов Бакинского метрополитена будет полностью обновлён.

Он также пояснил, что самый старый поезд, находящийся сейчас на линии, будет эксплуатироваться до 2049 года:

"После вывода этого состава из эксплуатации вагонный парк полностью будет состоять из новых поездов".

Ранее мы сообщали, что к 2030 году в Азербайджан будет поставлено ещё 120 вагонов, в результате чего общее количество вагонов достигнет 300.