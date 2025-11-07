На американскую военную базу доставили пакет с белым порошком

Несколько человек на военной базе Эндрюс под Вашингтоном были госпитализированы после того, как туда доставили подозрительную посылку с белым порошком.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

В качестве меры предосторожности в здании, на адрес которого пришла посылка, и прилегающем к нему строении была проведена эвакуация. Экстренные службы работают на месте происшествия, они установили, что непосредственной угрозы для жизни людей нет. Состав вещества пока не определен, но специалисты по работе с опасными веществами пришли к предварительному выводу, что оно не представляет опасности.

Как указывает телекомпания, в посылке также находились материалы, содержащие политическую пропаганду.

Военная база Эндрюс располагается в окрестностях Вашингтона и используется для организации перелетов американского лидера, вице-президента и других высокопоставленных должностных лиц администрации США.