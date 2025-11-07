Средний коридор может стать стратегическим драйвером роста экономики Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в докладе Boston Consulting Group (BCG).

"Глобальные изменения в торговой политике, а также риски транзита через Суэцкий канал и территорию России ведут к перераспределению мировых торговых потоков. В этом контексте Каспийско-Черноморский Средний коридор приобретает новое стратегическое значение: после прироста оборота с низкой базы в 2021-2023 годах в текущем десятилетии ожидается рост объемов транзита в 3-4 раза", - говорится в материале.

Как отмечается, Азербайджан, являясь центральным звеном Среднего коридора от Каспийского побережья до Грузии и Турции, может получить значительные выгоды в результате этой динамики, как непосредственно в части транзита, так и в интеграции в производственные цепочки, формирующиеся вокруг новых торговых потоков.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.