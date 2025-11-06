"Карабах" стал вдохновляющей командой предсказуемого группового этапа ЛЧ

"Карабах" стал вдохновляющей командой предсказуемого группового этапа Лиге Чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, об этом говорится в материале BBC, опубликованном по итогам матча четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси".

Как говорится в материале, "Челси" смог избежать исторического поражения от "Карабаха". Английский клуб едва не стал первой командой из Великобритании, потерпевшей поражение от азербайджанского представителя. От позора "синих" спас вышедший на замену во втором тайме Алехандро Гарначо, сравнявший счет и оформив итоговые 2:2.

"После раннего гола Эстевана Виллиана "Челси" повел в счете, однако хозяева поля сумели переломить ход встречи - отличились Леандро Андраде и Марко Янкович, который реализовал пенальти. Лондонцы, сделавшие семь замен, выглядели неуверенно в обороне, а юный защитник Йоррел Хато стал виновником обоих пропущенных мячей.

"Карабах" до этого проиграл все семь матчей против английских клубов, включая два поражения от "Челси" в предыдущем участии в Лиге чемпионов с общим счетом 0:10. Однако на этот раз команда Гурбана Гурбанова дала серьезный бой звездному сопернику, стоимость состава которого оценивается в 1,5 млрд фунтов против 22 млн фунтов у азербайджанцев (данные Transfermarkt)", - говорится в материале.

В материале отмечается, что матч на переполненном стадионе имени Тофика Бахрамова (32 000 зрителей) стал настоящим событием для болельщиков - сотни фанатов фотографировались на фоне табло, не веря в ничью с одним из грандов английского футбола.

BBC подчеркивает, что получивший прозвище "клуб беженцев", "Карабах" был основан в 1951 году и родом из Агдама (Азербайджан). Однако из-за бывшего конфликта в Карабахе команда была вынуждена проводить домашние матчи за пределами родного города.

"В августе в Белом доме было парафировано мирное соглашение, положившее конец 30-летнему конфликту между Арменией и Азербайджаном, но клуб покинул Агдам ещё в 1993 году. Перспективы возвращения пока туманны: регион нуждается в восстановлении, а его территория до сих пор усеяна минами. Это особое время для этой команды, и именно сейчас настал момент, чтобы бросить вызов гранду Английской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне "Карабах" уже обыграл "Бенфику" и "Копенгаген", а также выходил вперёд в матче против "Атлетика" из Бильбао, уступив в итоге 1:3 в Испании. В прошлом сезоне они сумели преподнести сюрприз "Тоттенхэму" в Лондоне, но, не реализовав пенальти при счёте 0:0, в итоге проиграли 0:3.

Под руководством легендарного наставника Гурбана Гурбанова, который возглавляет команду уже 17 лет, уверенность "Карабаха" перед встречей с "Челси" достигла пика. Болельщики чувствовали, что грядёт великая победа - и, возможно, стали свидетелями самого значимого успеха в истории клуба. В групповом этапе, где доминируют привычные фавориты, эти ребята с Кавказа сумели нарушить порядок и пробиться в элиту европейского футбола. "Карабах" стал, пожалуй, той вдохновляющей историей, которой так не хватало временами предсказуемому групповому этапу Лиги чемпионов", - говорится в материале.