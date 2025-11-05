https://news.day.az/hitech/1793276.html Невероятный вид на Луну от пролетающего космического корабля Orion - ВИДЕО Космический корабль Orion, разработанный NASA для будущих лунных миссий программы Artemis, передал впечатляющие кадры Луны, сделанные во время недавнего пролёта. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Космический корабль Orion, разработанный NASA для будущих лунных миссий программы Artemis, передал впечатляющие кадры Луны, сделанные во время недавнего пролёта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На опубликованном видео можно увидеть детализированную поверхность естественного спутника Земли с необычной перспективы - с высоты межпланетного перелёта.
Орбитальный манёвр позволил кораблю максимально приблизиться к лунной поверхности, что обеспечило уникальные ракурсы кратеров, теней и горных образований.
