Невероятный вид на Луну от пролетающего космического корабля Orion

Космический корабль Orion, разработанный NASA для будущих лунных миссий программы Artemis, передал впечатляющие кадры Луны, сделанные во время недавнего пролёта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На опубликованном видео можно увидеть детализированную поверхность естественного спутника Земли с необычной перспективы - с высоты межпланетного перелёта.

Орбитальный манёвр позволил кораблю максимально приблизиться к лунной поверхности, что обеспечило уникальные ракурсы кратеров, теней и горных образований.