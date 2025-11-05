Азербайджан значительно нарастил товарооборот с Грузией

В период с января по сентябрь этого года объём торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 624 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 51,7 миллиона долларов США или на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В этом году Азербайджан экспортировал в Грузию товаров на сумму 495,5 миллиона долларов США. Это на 9,9 миллиона долларов или на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В то же время, в январе-сентябре 2025 года из Грузии в Азербайджан было импортировано товаров на сумму 128,5 миллиона долларов США, что на 42,8 миллиона долларов или на 49,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что за первые девять месяцев 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на общую сумму 35,37 миллиарда долларов США. Это на 877 миллионов долларов США или на 2,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Общий объём внешней торговли по экспорту составил 18,606миллиарда долларов США, по импорту - 16,769 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт уменьшился на 1,248 миллиарда долларов (или на 6,3%), а импорт увеличился на 2,126 миллиарда долларов (или на 14,5%).

В результате внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 1,837 миллиарда долларов США. Это в 2,8 раза меньше, чем в прошлом году, когда сальдо составляло 3,374 миллиарда долларов США.