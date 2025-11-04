Продажи Tesla в Европе упали

Продажи американского производителя электромобилей Tesla в Норвегии, Швеции и Дании упали в октябре 2025 года, что показывает напряжение на рынке электромобилей в Европе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что регистрация новых электромобилей Tesla упала на 89% в Швеции, на 86% в Дании и на 50% в Норвегии. При этом во Франции продажи американских электромобилей выросли на 2,4%.

В 2025 году Tesla столкнулась с падением продаж в Европе в связи с устареванием своих моделей, в то время как китайские конкуренты выпускают новые модели электромобилей в быстром темпе.