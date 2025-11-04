Почему адвокаты Рамиза Мехтиева отозвали свои апелляционные жалобы?

Адвокаты Рамиза Мехтиева, обвиняемого в тяжких преступлениях против государственной власти, отозвали свои апелляционные жалобы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, решение об отказе от апелляции было принято после публикации известного письма Мехтиева в прессе.

Иными словами, распространение этого письма поставило сторону защиты перед фактом. Осознав бессмысленность дальнейшего обжалования, адвокаты отказались от своих жалоб.

Ранее "серый кардинал" ещё до избрания меры пресечения в виде домашнего ареста подавал апелляционные жалобы на ряд следственных действий. Представленные адвокатами документы имели особое значение для уголовного дела.

Среди оспариваемых решений - постановление Сабаильского районного суда от 13 августа 2025 года, которым было разрешено проведение комплекса оперативно-технических мероприятий в отношении Рамиза Мехтиева. Согласно другим решениям, следствию было позволено перехватывать сообщения, передаваемые по каналам связи, а также проводить обыски в издательстве "Şərq-Qərb" и других адресах. Эти постановления указывают, что деятельность Мехтиева находилась под контролем и расследовалась задолго до его разоблачения.

Отмечается, что помимо назначенного государством адвоката, Мехтиев нанял ещё двух защитников. До настоящего времени ни он сам, ни его семья, ни адвокаты не комментировали предъявленные обвинения.

Накануне по тому же уголовному делу был арестован Эльдар Амиров - бывший сотрудник Администрации Президента, глава секретариата НАНА, известный своей близостью к Мехтиеву и фактически управлявший процессами в академии от его имени. Его обвиняют в участии в попытке государственного переворота.