На Филиппинах отменены десятки авиарейсов из-за тайфуна

Национальный авиаперевозчик Филиппин Philippines Airlines из-за тайфуна "Калмаэги" отменил 31 рейс, запланированный 6 ноября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Газета.ru, об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

"В целях безопасности наших пассажиров авиакомпания Philippines Airlines отменила следующие рейсы на вторник, 4 ноября, в связи с тайфуном "Тино" (международное название "Калмаэги" - прим.ред.), который может затронуть некоторые части Виссайских островов и остров Минданао", - передают в авиакомпании.

Как уточняется в заявлении, пассажирам отмененных рейсов не рекомендуется отправляться в аэропорт. Им предлагается перенести бронирование, а также воспользоваться возможностью использовать уплаченные деньги для покупки других билетов, или полностью вернуть свои средства.

4 ноября стало известно о том, что власти Филиппин эвакуировали 387 тысяч человек из-за разбушевавшегося тайфуна "Калмаэги". В результате стихийного бедствия пострадали многие города и деревни, в частности, сообщается, что 22-х человек не сумели спасти в регионе Центральные Висайи.