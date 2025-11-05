Хорошая новость для пассажиров бакинских автобусов!

До конца года система оплаты с помощью NFC будет полностью внедрена во всех маршрутных автобусах.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в компании "K Group Bakıkart" в ответ на запрос.

По данным компании, этот шаг позволит пассажирам пользоваться единым и удобным способом оплаты как в метро, так и в автобусах.

Отмечается, что реализация данного проекта выведет транспортную систему Баку на более гибкий, современный и технологичный уровень.

Ранее мы сообщали, что оплата с поддержкой NFC начала работать на всех станциях бакинского метрополитена.