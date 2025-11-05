https://news.day.az/society/1793350.html Хорошая новость для пассажиров бакинских автобусов! - Вводится новый способ оплаты проезда До конца года система оплаты с помощью NFC будет полностью внедрена во всех маршрутных автобусах. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в компании "K Group Bakıkart" в ответ на запрос. По данным компании, этот шаг позволит пассажирам пользоваться единым и удобным способом оплаты как в метро, так и в автобусах.
