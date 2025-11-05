В аэропорту Вашингтона остановили прием и отправку воздушных судов

В США Федеральное авиационное управление (ФАУ) распорядилось остановить прием и отправку воздушных судов в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана из соображений безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ФАУ известно о предполагаемой угрозе безопасности самолета в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Пассажиры были высажены, а судно отведено от терминала, власти расследует инцидент", - сообщили в ФАУ.

При этом в пресс-службе воздушной гавани заявили, что ее "работа полностью приостановлена".

Отмечается, что приостановка работы аэропорта может быть связана с "неподтвержденной угрозой самолету" авиакомпании United Airlines.