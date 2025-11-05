https://news.day.az/world/1793191.html В аэропорту Вашингтона остановили прием и отправку воздушных судов В США Федеральное авиационное управление (ФАУ) распорядилось остановить прием и отправку воздушных судов в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана из соображений безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "ФАУ известно о предполагаемой угрозе безопасности самолета в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана.
В аэропорту Вашингтона остановили прием и отправку воздушных судов
В США Федеральное авиационное управление (ФАУ) распорядилось остановить прием и отправку воздушных судов в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана из соображений безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"ФАУ известно о предполагаемой угрозе безопасности самолета в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Пассажиры были высажены, а судно отведено от терминала, власти расследует инцидент", - сообщили в ФАУ.
При этом в пресс-службе воздушной гавани заявили, что ее "работа полностью приостановлена".
Отмечается, что приостановка работы аэропорта может быть связана с "неподтвержденной угрозой самолету" авиакомпании United Airlines.
