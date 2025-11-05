В Баку изменили места этих автобусных остановок из-за матча ЛЧ

5 ноября, в связи с матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Челси", который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, ограничен въезд автобусов на территорию Транспортно-пересадочного центра перед стадионом.

Как передаёт Day.Az, специальная автобусная зона будет предоставлена в распоряжение болельщиков, направляющихся на игру, чтобы обеспечить их свободное и удобное передвижение.

В связи с ограничениями остановки автобусов по 12 регулярным маршрутам временно перенесены - они будут организованы у остановки перед торговым центром "Гянджлик Мол".

Отметим, что сегодня состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Челси".