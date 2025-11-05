https://news.day.az/society/1793248.html На каком этапе находятся строительные работы в Зангилане? В настоящее время строительные работы в городе Зангилан и в селе Шукюрбейли Джебраильского района близятся к завершению.
На каком этапе находятся строительные работы в Зангилане?
В настоящее время строительные работы в городе Зангилан и в селе Шукюрбейли Джебраильского района близятся к завершению.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском, Губадлинском и Джабраильском районах Вахид Гаджиев на конференции "Пять лет Победы: торжество государственности и закона" в Зангилане.
Он сообщил, что строительные работы продолжаются в селах Солтанлы Джебраильского района, Махрузлу, Зиланлы Губадлинского района и Джахангирбейли Зангиланского района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре