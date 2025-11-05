На каком этапе находятся строительные работы в Зангилане?

В настоящее время строительные работы в городе Зангилан и в селе Шукюрбейли Джебраильского района близятся к завершению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском, Губадлинском и Джабраильском районах Вахид Гаджиев на конференции "Пять лет Победы: торжество государственности и закона" в Зангилане.

Он сообщил, что строительные работы продолжаются в селах Солтанлы Джебраильского района, Махрузлу, Зиланлы Губадлинского района и Джахангирбейли Зангиланского района.