Автобус протаранил цветочный магазин в Баку

В Баладжары произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, автобус №202 потерял управление и врезался в цветочный магазин. В результате аварии были повреждены несколько автомобилей. Сообщается, что есть пострадавшие.

Инцидент произошёл в вечерние часы.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи.