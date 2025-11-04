https://news.day.az/society/1793168.html Автобус протаранил цветочный магазин в Баку - ВИДЕО В Баладжары произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, автобус №202 потерял управление и врезался в цветочный магазин. В результате аварии были повреждены несколько автомобилей. Сообщается, что есть пострадавшие. Инцидент произошёл в вечерние часы.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи.
