Скончался богатейший человек Великобритании

В Великобритании на 86-м году жизни умер богатейший человек страны, бизнесмен индийского происхождения Гопичанд Хиндуджа.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что бизнесмен скончался после продолжительной болезни. Другие обстоятельства смерти не раскрываются.

В течение многих лет Гопичанд вместе со своим братом Шричандом, который умер в мае 2023 года, возглавляли индийский конгломерат Hinduja Group.