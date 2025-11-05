США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении американскими силами в международных водах Тихого океана катера, использовавшегося для перевозки наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно его публикации в X, американские военные нанесли удар по этому катеру 4 ноября. На нем, по словам Хегсета, согласно данным разведки США, перевозили наркотики члены организации, которую Вашингтон считает террористической. Ее название не уточняется. Как заявил глава военного ведомства, на борту находились два "наркотеррориста". Они были убиты.

Военный министр заверил, что американские силы "найдут и уничтожат все суда", на которых пытаются незаконно перевезти наркотики в США. "Ни у одного картеля нет шансов против американских военных", - добавил Хегсет.

В последние недели американские силы неоднократно заявляли об уничтожении катеров под предлогом борьбы с наркотрафиком.