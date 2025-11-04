Тайфун «Тино» привёл к наводнению на Филиппинах

На Филиппинах сильный тайфун "Тино" вызвал наводнения в ряде населённых пунктов, жертвами стихии стали не менее 26 человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Городские улицы превратились в бурные потоки, сметающие автомобили, грузовики и даже контейнеры с кораблей. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Себу на юге страны, где стихия унесла несколько семей, а многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести.

Представляем вашему вниманию данное видео: