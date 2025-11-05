Бакинское метро меняет график работы

5 ноября Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az, метрополитен будет работать в усиленном режиме в связи с матчем, который пройдет на расположенном рядом со станцией "Гянджлик" Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Кроме того, по обращению Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) время работы метро будет продлено. С учетом плана мероприятий, проводимых в столице, и интереса пассажиров к игре, в ночь с 5 на 6 ноября все станции метро будут открыты для входа до 01:00.

Для безопасной и комфортной перевозки пассажиров, а также для удобного возвращения болельщиков домой после окончания матча будут приняты дополнительные меры.

На станциях "Гянджлик", "Нариманов" и "28 Мая" будут усилены контрольные механизмы, задействованы дополнительные сотрудники и организованы дежурные смены. Для этой цели на станции "Гянджлик" также будут работать волонтёры.

Резервные поезда будут находиться в готовности и при необходимости выпущены на линию.