В США поезд врезался в грузовик - ВИДЕО
Поезд врезался в грузовик, перевозивший автомобили, после того, как водитель попытался проехать через железнодорожный переезд в Техасе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате инцидента пострадавших нет, поезд не сошел с рельсов.
