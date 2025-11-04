В США поезд врезался в грузовик

Поезд врезался в грузовик, перевозивший автомобили, после того, как водитель попытался проехать через железнодорожный переезд в Техасе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате инцидента пострадавших нет, поезд не сошел с рельсов.