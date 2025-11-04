Азербайджан готовится к отопительному сезону

Процесс подготовки к отопительному сезону проходит в плановом и поэтапном порядке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил пресс-секретарь ОАО "Азеристиликтяджизат" Эльвин Басгаллы.

По его словам, работы по подготовке к осенне-зимнему периоду начинаются сразу после завершения предыдущего сезона и продолжаются до начала следующего. На этом этапе проводится проверка технического состояния оборудования, испытание трубопроводов, а при необходимости - их обновление.

Эльвин Басгаллы отметил, что ежегодно проверку и наладку проходят свыше 80 тысяч единиц оборудования, а более 1000 километров магистральных линий подвергаются многократным испытаниям под давлением. В местах, где выявляются утечки или аварийные участки, оперативно проводятся ремонтно-восстановительные работы.

"В настоящее время подготовительные работы продолжаются в интенсивном режиме. При необходимости линии полностью обновляются, и система приводится к максимально устойчивому состоянию", - подчеркнул представитель компании.

В официальном заявлении Эльвин Басгаллы также затронул вопрос жалоб, связанных с отоплением. Он отметил, что примерно 80% возникающих проблем связаны с системами, находящимися внутри жилых домов и квартир.

"В зону нашей ответственности входят котельные, магистральные и внутриквартальные линии, а также инфраструктура до подвальных помещений зданий. Что касается внутренних систем, ответственность за их состояние лежит на балансодержателях домов и владельцах квартир. Однако в рамках социальной ответственности мы всегда готовы оказать техническую поддержку", - пояснил он.

Представитель ОАО также рассказал о проводимой работе в направлении повышения энергоэффективности:

"В прошлом году были демонтированы пять старых котельных, а в этом году - ещё семь. На их месте строятся новые котельные, соответствующие современным требованиям. Эти системы позволяют сократить потери энергии и значительно повысить качество отопления. Все котельные по стране работают по единому утверждённому графику, и различий в обеспечении теплом между регионами нет. Хотя в старых котельных могут наблюдаться некоторые различия, общие стандарты остаются едиными".

Касаясь вопроса подключения новых абонентов, Эльвин Басгаллы отметил, что интеграция новых зданий в систему возможна при наличии технических возможностей:

"Во время строительства новых котельных поступает множество обращений от расположенных поблизости зданий. Если источник тепла находится в непосредственной близости, процесс подключения осуществляется оперативно", - добавил он.