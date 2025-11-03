В Баку впервые будет представлено неоновое шоу "Морская история"

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 28 ноября впервые будет представлено неоновое шоу "Морская история", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Этот уникальный сценический проект объединяет чувства, скрытые в тишине моря, с гармонией света, танца и музыки, даря зрителям как визуальные, так и эмоциональные впечатления. Постановка, созданная с использованием неонового освещения и современных сценических технологий, символически раскрывает морскую тему - как художественное выражение внутреннего мира человека, спокойствия и волнующих чувств.

Представление будет показано в двух сеансах:

I сеанс: 19:00

II сеанс: 20:30

"Морская история" - это не просто спектакль, а проживаемое сценическое событие. Проект представляет новый синтез музыки, танца и визуальной эстетики в театральном искусстве, открывая зрителям новые грани сценического восприятия.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az и в городских кассах.

