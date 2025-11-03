Форвард "Кяпаза" провел 100-й матч в высшем дивизионе Азербайджана

X тур Премьер-лиги Азербайджана стал знаменательным для игрока "Кяпаза" Фарида Набиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, 26-летний форвард провел свой 100-й матч в чемпионате.

Юбилейная игра Фарида пришлась на выездной матч против "Нефтчи" (1:5). За 100 игр он забил 14 голов.

Дебют Набиева состоялся в сезоне 2016/2017 в составе "Габалы". В общей сложности он выступал за четыре клуба: "Кяпаз" - 40 матчей (шесть голов), "Туран Товуз" - 31 матч (шесть голов), "Сабаил" - 28 матчей (два гола), "Габала" - один матч.

Фарид Набиев стал 447-м футболистом в истории чемпионатов Азербайджана, проведшим 100 и более матчей в высшем дивизионе, и седьмым игроком, достигшим этого показателя в текущем сезоне.