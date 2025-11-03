Хегсет посетил границу Южной Кореи и КНДР

Министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет и глава минобороны Южной Кореи Ан Гю Бак совершили совместную поездку в демилитаризованную зону на границе с КНДР.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Yonhap. 