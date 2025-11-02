Азербайджан вдвое увеличил доход от экспорта ненефтяной продукции в Швейцарию

С января по сентябрь текущего года из Азербайджана в Швейцарию было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 247,8 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на октябрьский выпуск экспортного обзора Центра анализа и коммуникаций экономических реформ, этот показатель на 128,2 миллиона долларов или в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в сентябре из Азербайджана в указанную страну было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 27,7 миллиона долларов, что на 8,7 миллиона долларов или на 45,8% больше, чем в сентябре 2024 года.

Отмечается, что в январе-сентябре 2025 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,6 миллиарда долларов США.

