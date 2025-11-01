Азербайджан значительно нарастил товарооборот с Великобританией

За период с января по сентябрь текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Великобританией составил 955,5 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель на 359,7 миллиона долларов или 60,4 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В отчётный период доля торговых операций с Великобританией в общем объёме внешней торговли Азербайджана составила 1,73 %. Таким образом, Великобритания заняла седьмое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольший объем взаимной торговли.

Так, за январь-сентябрь текущего года Азербайджан экспортировал в Великобританию товаров на сумму 241,2 миллиона долларов, что на 159 миллионов долларов или 39,7 % меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В то же время импорт из Великобритании в Азербайджан за указанный период составил 714,3 миллиона долларов, что в годовом выражении на 518,7 миллиона долларов или в 3,7 раза больше.

Отметим, что за первые девять месяцев 2025 года общий объём внешнеторговых операций Азербайджана с другими странами составил 35,375 миллиарда долларов США, что на 877 миллионов долларов или 2,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объём внешней торговли распределился следующим образом:

экспорт - 18,606 миллиарда долларов,

импорт - 16,769 миллиарда долларов.

По сравнению с тем же периодом 2024 года экспорт сократился на 1,248 миллиарда долларов (или 6,3 %), тогда как импорт увеличился на 2,126 миллиарда долларов (или 14,5 %).