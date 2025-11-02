Azərbaycan cüdoçuları veteranların dünya çempionatında iştirak edəcəklər

Azərbaycan təmsilçiləri 3-7 noyabrda Fransanın paytaxtı Parisdə cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatına qatılacaqlar.

Bu barədə Trend-ə Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

Ölkəni mundialda 8 yaş kateqoriyasında 34 idmançı (33 kişi, 1 qadın) təmsil edəcək. Veteranlardan ibarət komandaya baş məşqçi Fərhad Rəcəbli rəhbərlik edəcək.

Yarışda 67 ölkədən 2 548 cüdoçu mübarizə aparacaq.

Qadınlar

F6 yaş kateqoriyası

70 kq

Zülfiyyə Hüseynova

Kişilər

M2 yaş kateqoriyası

81 kq

Eyvaz Əhmədov

100 kq

Elçin Əhmədov

+100 kq

Qurban Məmmədli

Kənan Abdullaxanlı

M3 yaş kateqoriyası

66 kq

Vüqar Babayev

Vüqar Cəfərov

73 kq

Əhməd Məmmədov

81 kq

Emil Məhərrəmov

Heydər Əliheydərov

90 kq

Rövşən Bağırov

100 kq

Valeriy Fomin

Taleh Əlicanov

M4 yaş kateqoriyası

60 kq

Babək Hacıyev

Mansur Abbasov

73 kq

Vaqif Kərimov

Əli Əlibəyli

İlham Məmmədov

81 kq

Rauf Fərzəliyev

İlqar Əliheydərov

90 kq

Yaşar Mürsəliyev

100 kq

Emil Hüseynov

Rəsul Sultanov

+100 kq

Zaur Bağırov

Elçin Ələkbərov

M5 yaş kateqoriyası

73 kq

Anar Xəlilov

90 kq

Vidadi Kazımov

100 kq

Mövlud Mirəliyev

M6 yaş kateqoriyası

100 kq

Azər Əsgərov

+100 kq

Qabil Qasımov

M7 yaş kateqoriyası

90 kq

Nazim Əliyev

M8 yaş kateqoriyası

66 kq

Vahid Azarpur

73 kq

Zakir Kərimov

90 kq

Fərhad Rəcəbli.