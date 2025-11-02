Lava удивила пользователей симметричностью нового смартфона

Индийский производитель смартфонов Lava продолжает подогревать интерес к своему предстоящему устройству Lava Agni 4, анонс которого запланирован на ноябрь. Компания опубликовала тизер-изображение устройства, из которого можно понять, что новинка получит совершенно иной дизайн задней панели по сравнению с предшественником, лишенный второго дисплея.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Новое изображение, опубликованное брендом, демонстрирует заднюю часть телефона, которая теперь оснащена горизонтальным блоком камер. Этот блок включает два объектива, между которыми размещен логотип Agni, а также двойную светодиодную вспышку. Такое оформление прямо подтверждает отказ от дополнительного экрана на тыльной стороне корпуса.

"Точность симметрии", - гласит комментарий к тизер-картине Agni 4.

Параллельно с этим, новая литий-ионная батарея с маркировкой LBP1071A, предназначенная для одного из будущих смартфонов Lava, прошла сертификацию Nemko. Согласно документации, типичная емкость аккумулятора составляет 7050 мАч, что позволяет предположить, что именно этот элемент питания будет установлен в Agni 4. Эта информация согласуется с предыдущими слухами, которые пророчили батарею на 7000 мАч. Если данные подтвердятся, Agni 4 станет первым устройством компании с аккумулятором такой емкости.

По слухам, Lava Agni 4 будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы ожидается чипсет Dimensity 8350 и быстрая память стандарта UFS 4.0. Для фотосъемки смартфон, как сообщается, получит два 50-мегапиксельных модуля на задней панели.

Ожидается, что полноценная презентация смартфона состоится уже на следующей неделе.