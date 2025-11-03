https://news.day.az/officialchronicle/1792764.html Президент Ильхам Алиев: Искусственный интеллект сегодня является неотъемлемой частью будущего развития стран Десять лет назад никто не говорил об искусственном интеллекте. Сегодня это уже неотъемлемая часть будущего развития стран. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
"В Азербайджане и развитие искусственного интеллекта, и его применение в жизни, экономике и технологическом развитии сегодня стало уже реальностью", - отметил глава государства, добавив, что здесь мы ожидаем активного участия азербайджанских ученых.
