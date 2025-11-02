Иран восстановит ядерные объекты после атак США и Израиля

Иран восстановит ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США и Израиля.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передает передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы вновь отстроим [эти здания, и их возможности будут] больше", - говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Народ как лев", атаковав атомные и военные объекты на территории Ирана. Израильские власти мотивировали удары тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран в ответ на атаку в тот же день выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.

На протяжении нескольких дней стороны обменивались ударами, пока 22 июня в войну не вступили США. Вашингтон атаковал три ключевых объекта иранской ядерной программы - в Натанзе, Фордо и Исфахане.