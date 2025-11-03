ЕС и Азербайджан обсудили перспективы развития сотрудничества в медиасфере

В посольстве Азербайджана в Румынии состоялась встреча с депутатом Европейского парламента Кристианом Терхешем.

Как сообщает Day.Az, во встрече приняли участие председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алиев, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров, посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном в сфере информации, коммуникации и СМИ, а также вопросы обеспечения информационной безопасности в регионе.

Отметив, что Европейский парламент придает большое значение укреплению мира и продвижению диалога на Южном Кавказе, Кристиан Терхеш высоко оценил современную информационную политику Азербайджана, поддержку независимости медиаструктур и цифровой трансформации.

На встрече также обсуждалась лидирующая роль Азербайджана в регионе после установления мира. Депутат Европейского парламента высоко оценил Совместную декларацию между Азербайджаном и Арменией, подписанную 8 августа в Вашингтоне при участии США. Стороны расценили данный документ как важный шаг к укреплению сотрудничества на Южном Кавказе.

В своих выступлениях В.Алиев, А.Исмаилов, И. Саттаров подчеркнули значение международной интеграции азербайджанских СМИ и их активного участия в европейском информационном пространстве. Было отмечено, что в последние годы между медиаструктурами Азербайджана и ведущими информационными агентствами европейских стран расширились связи сотрудничества, реализуются совместные проекты, программы обмена журналистами и тренинги.

Г.Османов заявил, что высокий уровень политических и экономических отношений между Азербайджаном и Румынией открывает новые возможности в медиасотрудничестве. Он призвал члена Европейского парламента Кристиана Терхеша оказать поддержку в доведении до европейской общественности реалий об Азербайджане, в частности объективной информации о процессах мира и восстановления в регионе.

На встрече также был проведен обмен мнениями по темам борьбы с дезинформацией, цифровой медиаграмотности, доступа молодых журналистов к европейскому опыту и усиления общественной коммуникации по вопросам энергетической безопасности.

В заключение стороны договорились о реализации совместных инициатив по дальнейшему развитию сотрудничества в медиасфере и расширению азербайджано-европейских информационных связей.