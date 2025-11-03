Вице-спикер Милли Меджлиса примет участие в I Форуме послов культуры Азербайджана в Анталье

I Форум послов культуры Азербайджана пройдет в Анталье (Турция) с 3 по 5 ноября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в мероприятии, организованном Министерством культуры Азербайджана и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, примет участие заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов.

Отмечено, что в рамках Форума планируется популяризация азербайджанской культуры на международном уровне на основе деятельности сети послов культуры, а также дальнейшее укрепление взаимного сотрудничества между действующими в различных странах культурными центрами и домами Азербайджана, а также деятелями культуры.