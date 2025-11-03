Xiaomi готовит к выходу смартфон с чрезвычайно высокой емкостью батареи

Компания Xiaomi ведет разработку смартфона с рекордной емкостью аккумулятора 9000 мАч. Согласно данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station (DCS) из Китая, устройство также получит поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GSMArena.

По неподтвержденной информации, производитель параллельно тестирует прототип с батареей на 10 000 мАч. Некоторые источники предполагают, что новинкой может стать модель Redmi Turbo 5, однако ранее появлялись данные о ее оснащении аккумулятором на 7500 мАч.

Эксперты выражают сомнения в глобальной доступности устройства с такой емкостью батареи. В последнее время китайские производители часто уменьшают емкость аккумуляторов в международных версиях смартфонов, используя менее емкие элементы для рынков Европы и других регионов.

Сколько будет стоить новое устройство Xiaomi, неизвестно. Однако предыдущее поколение данной серии - Redmi Turbo 4 - с аккумулятором емкостью 6550 мАч стартовало с ценником 2000 юаней.