Из старого MacBook Air сделали мусорное ведро

Необычный предмет для утилизации мусора появился в продаже на Facebook Marketplace - мусорное ведро со встроенным в крышку корпусом MacBook Air. Приспособление позволяет открывать контейнер подъемом экрана ноутбука, а область клавиатуры и тачпада образует удобное отверстие для выбрасывания отходов.

Как передает Day.Az, на необычный лот обратила внимание редакция издания Macworld.

По словам создателя проекта Брэндона Нильсена из Скоттсдейла (Аризона), такая конструкция позволяет эстетически интегрировать мусорное ведро в интерьер жилых помещений. При закрытой крышке устройство визуально воспринимается как ноутбук, установленный на деревянной подставке.

Продавец отмечает, что приобретение возможно только за наличные с самостоятельной организацией доставки. При наличии спроса Нильсен готов производить аналогичные изделия, используя запасы старых MacBook.

Свое первое изделие Нильсен решил продавать за $450 (примерно 36 000 руб. по курсу на 2 ноября 2025 года, - "Газета.Ru"). Будет ли цена снижена, если урны из MacBook Air станут на потом, продавец не уточнил.