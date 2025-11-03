Катар может приостановить поставки газа в Европу

Министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби сообщил, что если ЕС не смягчит свои стандарты в экологической политике, то его страна может приостановить поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

По словам министра энергетики, требование Европы о достижение нулевого уровня выбросов является нереальным. В первом квартале 2025 года Катар стал третьим крупнейшим экспортером СПГ в ЕС после США и России.