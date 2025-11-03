https://news.day.az/world/1792705.html Трамп заявил о скором конце правления Мадуро Президентство венесуэльского лидера Николаса Мадуро подходит к концу. Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News. "Я бы сказал, что да. Думаю, да", - ответил он на вопрос о том, сочтены ли дни Мадуро на посту президента.
Трамп заявил о скором конце правления Мадуро
Президентство венесуэльского лидера Николаса Мадуро подходит к концу.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News.
"Я бы сказал, что да. Думаю, да", - ответил он на вопрос о том, сочтены ли дни Мадуро на посту президента.
Ранее Miami Herald выяснила, что Белый дом одобрил нанесение ударов по военным целям в Венесуэле. Позднее эту информацию New York Post подтвердил источник в Белом доме. "Мадуро уходит в прошлое, и наступает заря свободной и процветающей Венесуэлы. Уже через несколько дней о нем будут говорить в прошедшем времени, [а его действия] рассудит история", - сказал собеседник.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре