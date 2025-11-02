Эта страна хочет возобновить экспорт рогов носорога

Высокий суд южноафриканской провинции Северный Кейп вынес решение, обязывающее правительство в течение недели пересмотреть заявку на международную продажу рогов носорога.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местный новостной портал News 24.

Суд мотивировал свое решение тем, что действующее законодательство страны и международные соглашения не содержат полного запрета на данную торговлю.

Судья Пуле Тлалетси в своем постановлении отметил, что существующие законы допускают продажу видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, если они были выращены в неволе с целью сохранения или для других мероприятий, не преследующих коммерческие цели. Он подчеркнул, что это положение применимо и к рогам носорогов.

Иск в суд был инициирован владельцем частного заповедника Rockwood Conservation Викусом Дидериксом после отказа правительства ЮАР выдать ему лицензию на продажу рогов носорогов, выращенных на его территории. По информации издания, это решение суда впервые за 48 лет открывает возможность для легальной продажи рогов носорога на мировом рынке.

В 1975 году вступила в силу Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). На ее основе, два года спустя, был введен всеобщий запрет на этот вид деятельности, который был ратифицирован 184 странами. Южноафриканский суд постановил, что фермы подпадают под действие статьи VII CITES, которая разрешает торговлю находящимися на грани исчезновения животными и их частями в некоммерческих целях, включая поддержку заповедников. Тлалетси заявил, что, согласно этому, рога носорога можно экспортировать без необходимости получения разрешения на импорт от страны-получателя.