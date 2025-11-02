На Солнце возобновились сильные вспышки

Сильные вспышки возобновились на Солнце после двухнедельного перерыва.

Как передает Day.AzОб этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Около четырех часов утра астрономы зафиксировали на восточном крае звезды вспышку уровня М1.0.

"Вспышка наблюдалась около 11 минут с 04:26 до 04:37 по бакинскому времени. Событие не окажет воздействия на Землю", - говорится в сообщении.