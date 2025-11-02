https://news.day.az/society/1792572.html На Солнце возобновились сильные вспышки Сильные вспышки возобновились на Солнце после двухнедельного перерыва. Как передает Day.AzОб этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Около четырех часов утра астрономы зафиксировали на восточном крае звезды вспышку уровня М1.0.
На Солнце возобновились сильные вспышки
Сильные вспышки возобновились на Солнце после двухнедельного перерыва.
Как передает Day.AzОб этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
Около четырех часов утра астрономы зафиксировали на восточном крае звезды вспышку уровня М1.0.
"Вспышка наблюдалась около 11 минут с 04:26 до 04:37 по бакинскому времени. Событие не окажет воздействия на Землю", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре