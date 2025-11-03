Азербайджан и bp обсудили расширение сотрудничества в Каспийском регионе, Азии и Африке
Азербайджан и bp рассмотрели возможности создания новых связей в регионах Каспийского моря, Азии и Африки.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети Х.
"В ходе рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты мы провели встречу с исполнительным вице-президентом bp по производству и операционной деятельности Гордоном Бирреллом.
Мы рассмотрели возможности совершенствования энергоснабжения, реализации проектов по разведке и добыче в нефтегазовом секторе, установления новых связей через Каспийское море, а также с регионами Азии и Африки и оценки инвестиционного потенциала.
На встрече были подчеркнуты взаимные перспективы диверсификации совместной деятельности между SOCAR и bp, основанной на надежном партнерстве и укреплении региональной синергии", - отмечается в публикации.
