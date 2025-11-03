В этом случае нарушителю придётся заплатить 700 манатов

Хотя курение в общественных местах уже некоторое время запрещено законом, некоторые граждане до сих пор не до конца понимают, где именно действует этот запрет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, проведённые в Баку опросы показали, что часть жителей осведомлена о запрете, а часть - нет.

В разных районах города установлены специальные контейнеры для окурков. Однако некоторые люди выбрасывают сигареты, не потушив их полностью, что создаёт риск возгорания.

Юрист Эллада Байрамова отметила, что согласно законодательству, курение строго запрещено в учебных и воспитательных учреждениях, медицинских организациях и на их территориях, на спортивных аренах, а также в общественных местах питания - кафе, ресторанах и торговых центрах. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 30 манатов.

"Согласно Кодексу об административных правонарушениях, выбрасывание окурка на землю или на улице влечёт штраф в размере 300 манатов. За повторное нарушение предусмотрен штраф в 700 манатов", - добавила она.

Эксперты считают, что усиление контроля за курением в общественных местах, а также проведение просветительских мероприятий сыграют важную роль в предотвращении подобных случаев.

По их словам, предотвратить курение в общественных местах можно не только штрафами, но и формированием у граждан чувства ответственности и культуры поведения.

Также жителей призывают не выбрасывать окурки на землю, чтобы не наносить вред окружающей среде и здоровью других людей.