В Центре искусств "Хатаи" откроется итоговая выставка творческого конкурса "Победа – 44"
В Центре искусств "Хатаи" в Баку 5 ноября состоится итоговая выставка творческого конкурса "Победа - 44" (Zəfər) в честь 5-летия исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Day.Az организаторы.
Главная цель конкурса - воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине. На конкурс поступило более 800 работ из различных регионов страны. Юные художники и молодежь представили произведения изобразительного искусства, отражающие:
- события, происходившие во время оккупации,
- строительные и восстановительные работы после Победы,
- торжественное настроение, вдохновлённое победой,
- мужество азербайджанской армии,
- боевой дух народа
- единство армии и народа.
Из представленных работ были отобраны 44 лучших произведения, которые будут представлены на выставке. Авторы работ получат сертификаты и памятные подарки.
Жюри конкурса:
Эльчин Гусейн - сотрудник Государственной картинной галереи Азербайджана, член Союза художников Азербайджана
Гюндуз Габибов - старший преподаватель Центра искусств "Хатаи", член Союза художников Азербайджана Фяргана Мурадлы - преподаватель живописи в художественной студии Absheron Buzovna Art Studio, член Союза художников Азербайджана
Ильхам Исмайлов - заведующий отделением и преподаватель Детской школы искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде, член Союза художников Азербайджана
Акиф Ярышов - преподаватель Национальной библиотеки имени М. Ф. Ахундзаде, руководитель студии AY, член Союза художников Азербайджана
Онлайн-каталог выставки: https://online.fliphtml5.com/udgyq/vkda/ . Отобранные работы должны быть переданы до 4 октября.
Организаторы выставки:
Союз художников Азербайджана, Государственная картинная галерея Азербайджана, Хатаинская детская художественная галерея, Центр искусств "Хатаи".
При поддержке:
Министерства культуры Азербайджана,
ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание",
Азербайджанской государственной академии художеств,
Исполнительной власти Хатаинского района,
Союза художников Нахчыванской Автономной Республики.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
