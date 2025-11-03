Будут ли водители автобусов сдавать экзамен?

Таксисты уже довольно долгое время продолжают свою деятельность после сдачи экзамена в Государственном экзаменационном центре. Необходимость экзамена для водителей такси объясняется рядом причин. Однако вызывает интерес тот факт, что в отличие от таксистов, водители автобусов не проходят экзаменацию, хотя именно они должны обладать высокой профессиональной подготовкой и знанием этических норм.

Не случайно мы часто становимся свидетелями конфликтов между водителями автобусов и пассажирами. Именно по этой причине в последнее время обсуждается вопрос о необходимости введения экзаменов и для водителей автобусов.

Так будут ли они сдавать экзамен?

Как сообщает Day.Az, по этому поводу было получено разъяснение от Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA). В ведомстве в комментарии для Bizim.Media отметили, что водители нанимаются крупными перевозчиками после прохождения обучения:

"Процесс приёма на работу осуществляется в соответствии с требованиями Трудового кодекса и других нормативно-правовых актов. Во время встреч с перевозчиками AYNA даёт им соответствующие рекомендации и поручения. При необходимости водители направляются перевозчиком на повторное обучение".

Отмечается также, что в Учебно-тренинговом центре Азербайджанского агентства наземного транспорта регулярно проводятся обучающие курсы для водителей автобусов.

"Во время обучения им подробно разъясняются этические нормы поведения.

В ходе занятий участники получают знания об эффективном взаимодействии с пассажирами, ответственности и профессиональных качествах водителя, способах выхода из сложных или опасных ситуаций, а также о внутренних и внешних факторах, влияющих на отношения между водителем и пассажиром.

Особое внимание уделяется правилам общения с людьми с инвалидностью, а также поведению водителя в случаях нарушения закона или норм этики со стороны пассажиров", - отметили в Агентстве.